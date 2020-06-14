اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall واستفيد باجمد العروض ولفترة محدودة محلك 26 م تشطيب رخام +محارة قريب من الحى الحكومى وامام فندق الماسة مباشرة اشهر فندق بالعاصمة الادارية باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % وباقساط تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واختار محلك بافضل مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060802
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول - في القاهرة مصر

الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز محلك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية وخلى استثمارك يزيد محلك 30 م تشطيب رخام +محارة قريب من المنط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول - في القاهرة مصر

بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدر تمتلك محلك التجارى اللى بتحلم بيه فى الماسه مول بموقعه المتميز جدا بالعاصمة الادارية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحسن فرصة للأستثمار واكبر عائد ممكن و ده لان المحل مو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري - في القاهرة مصر

استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك التجاري الجديد دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ويقع المول في الحي المالي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

819,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فى اضخم مول بالعاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب ارضيات رخام + محارة امام فندق الماسة وقريب من النهر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتحب تستثمر فى اكبر مول فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك محلك التجارى بالمساحة اللى تختارها امام فند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

10/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى مول الماسة بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية 28 م امام فندق الماسة وقريب من الحي الح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall - في القاهرة مصر

امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى Masa Mall بارضيات رخام امام فندق الماسة وقريب من الحى الدبلوماسى والحى الحكومى بمساحات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فى Masa Mall هتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول - في القاهرة مصر

باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى الماسة مول و امتلك محلك تشطيب رخام + محارة بمساحات تبدأ من 26 م بموقع مميز جدا ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدفع اي مقدم ومن غير فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall باميز المواقع بالعاصمة الادارية واستفيد بعائد 16% سنويا لحد الاستلام و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 بامي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا وقبل اى حد امتلك مكانك التجارى فى Masa Mall بمساحات تبدا من 20 م تشطيب رخام ومحارة باميز موقع فى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

3/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager