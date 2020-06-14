(للبيع)
|اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall واستفيد باجمد العروض ولفترة محدودة محلك 26 م تشطيب رخام +محارة قريب من الحى الحكومى وامام فندق الماسة مباشرة اشهر فندق بالعاصمة الادارية باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % وباقساط تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واختار محلك بافضل مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060802
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