اختار شقتك صح واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اختار شقتك اللي تناسبك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في الهدوء وبعيد عن الزحمة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059125
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