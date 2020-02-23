اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك

فى قريتنا هتختار مكان شاليهك اللى يناسبك ، يعنى لو بتحب تكون صف اول على البحر ، او اى مكان تانى فى القرية ، هتقدر تختار وتتبسط لان شاليهاتنا كلها مستويات شايفة البحر ، وحواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها : اكوا بارك فى البحر – مطاعم وكافيهات على البحر – حمامات سباحة على البحر – اول سينما شاطئية فى السخنة على البحر – جيم على البحر – ملاعب شاطئي – منطقة مخصصة للحفلات على البحر .هتمتلك شاليهك علي البحر بمقدم 150 الف وتقسيط حتي 9 سنين بدون فوائد امتلك شاليهك