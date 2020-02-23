اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك

(للبيع)
|فى قريتنا هتختار مكان شاليهك اللى يناسبك ، يعنى لو بتحب تكون صف اول على البحر ، او اى مكان تانى فى القرية ، هتقدر تختار وتتبسط لان شاليهاتنا كلها مستويات شايفة البحر ، وحواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها : اكوا بارك فى البحر – مطاعم وكافيهات على البحر – حمامات سباحة على البحر – اول سينما شاطئية فى السخنة على البحر – جيم على البحر – ملاعب شاطئي – منطقة مخصصة للحفلات على البحر .هتمتلك شاليهك علي البحر بمقدم 150 الف وتقسيط حتي 9 سنين بدون فوائد امتلك شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053925
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