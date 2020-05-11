اختار جيرانك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|اختار جيرانك بامتلاك شقة فى كمبوند Town Gate قريب من حى السفارات وفندق الماسة والجامعة الروسية شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059293
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