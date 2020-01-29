اختار بيتك فى ارقى اماكن العاصمة الجديدة

(للبيع)
|بيتك فى ارقى اماكن العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وع بعد دقائق من فندق الماسة ومسجد الفتاح العليم وحى السفارات وكل خدماتك مولات تجارية ومستشفيات وملاهى شقتك 195 م (3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) بسعر بسيط وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش فى ارقى اماكن العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050889
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