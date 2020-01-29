اختار بيتك فى ارقى اماكن العاصمة الجديدة

بيتك فى ارقى اماكن العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وع بعد دقائق من فندق الماسة ومسجد الفتاح العليم وحى السفارات وكل خدماتك مولات تجارية ومستشفيات وملاهى شقتك 195 م (3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) بسعر بسيط وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش فى ارقى اماكن العاصمة الجديدة