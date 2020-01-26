اختار بنفسك طريقة الدقع المتاسبة ليك فى Town Gate

(للبيع)
|فى Town Gate هتقدر تختار بنفسك نظام الدفع المناسب ليك وتمتلك شقتك 190م تشطيب اكسترا لوكس ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing Room ) قريبة من الحى الدبلوماسى وفندق الماسة وباقى خدماتك مولات ومستشفيات وجيم كل ده بسعر متر قليل وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة بنظام السداد المناسب ليك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|255,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050565
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