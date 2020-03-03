اختار الهدوء والرفاهيه وابني فيلتك بسعر شقه بقلب الاسكندريه وابعد عن زحمة و

(للبيع)
|اختار الهدوء والرفاهيه وابني فيلتك بسعر شقه بقلب الاسكندريه وابعد عن زحمة وسط البلد امتلك ارضك دلوقتي علي الطريق الدائري خلف مطار النزهة الدولي بالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير/200م لحي الفيلات شوارع مميزة 16م/10م/7م كاش=خصم/تقسيط=بدون فوائد ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055062
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