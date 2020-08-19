اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وحي المال والاعمال والشركات الكبرى وعلي بعد دقائق من محور بن زايد والمحل 50م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة