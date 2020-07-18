اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

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صورة الاعلان: اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او تواصل علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063223
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