(للتقسيط)
|اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 او تواصل علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063223
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