اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك فى Paris Mall

(للبيع)
|اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك 22 م فى Paris Mall بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا و تمتع بأكبر AQUARIUM للأسماك و DOLPHIN SHOW بالعاصمة الإدارية باطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Paris Mall باكبر عائد استثمارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049532
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