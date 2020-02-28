اختار التشطيب اللى يعجبك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|دلوقتى فى العاصمة الادارية هتقدر تختار تشطيب شقتك اللى تعجبك وسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومولات ومستشفيات ومدارس شقتك 150م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واختار التشطيب اللى يعجبك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054452
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