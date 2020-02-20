اختار الاستثمار المضمون وامتلك وحدتك فى Paris Mall

(للبيع)
|استثمارك مضمون بامتلاك مكتبك فى العاصمة الادارية 37 م تشطيب كامل وبالتكيفيات قريب من الحى الحكومى وطريق السخنة وبفيو روعة ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا بانظمة سداد مختلفة بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك فى العاصمة الادارية خلى استثمارك مضمون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053590
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