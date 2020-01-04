اختارالاستثمار الصح وامتلك محلك فى باريس مول

اختيارك للاستثمار هيكون عندنا فى Paris mall بامتلاك محل 33 م بأميز المواقع ب MU23 (المنطقة التجارية) مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا باقل مقدم وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Paris Mall