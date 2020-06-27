احلى لحظة فى حياتك بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: احلى لحظة فى حياتك بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش احلى لحظة فى حياتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك حمامات سباحة ومستشفيات ونادى رياضى ومول تجارى ومنطقة مخصصة للاطفال وقريب من ارض المعارض وحى السفارات شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 294,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/6/2020
رقم الإعلان: 2061669
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27/6/2020
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27/6/2020
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27/6/2020
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اتصل

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25/6/2020
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25/6/2020
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25/6/2020
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