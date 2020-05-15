احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

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صورة الاعلان: احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

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مع عيلتك هتعيش احلى الاوقات بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بحديقة رائعة وبمقدم بسيط وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع مع عيلتك باحلى الاوقات فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 151,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/5/2020
رقم الإعلان: 2059518
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بروف امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

234,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش براحة بال وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه بمقدم بسيط تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع شاليه بمقدم بسيط تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك باقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: عيش مع الفنانين وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش مع الفنانين وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

مع الفنانين هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات تشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتشوف الفراعنة كل يوم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هتشوف الفراعنة كل يوم لما تمتلك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وشوف الاهرامات وابو الهول ومعبد الك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة - في السويس مصر

سر سعادتك في شاليهك بلاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتفرح وهتفرح اولادك وتسمتع بأحلي الخدمات الترفيهية اللي اولادك هيس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

13/5/2020
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صورة الاعلان: بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

مكانك للاستثمار عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ريح اعصابك وتعالى امتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليه بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) ق.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع علوى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه علوى بروف فى السخنة باجمل اطلالة ع البحيرات الصناعية 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م تشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش المتعة مع عيلتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

رجع لمة العيلة وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لمة العيلة هترجع تانى فى السخنة بامتلاك شاليه بديقة جميلة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة دور تانى بروف ع اجمل حمامات السباحة وقريب من كافيهات ومطاعم 110 م (2 غرفة نوم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: ابعد عن الدوشة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

ابعد عن الدوشة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بعيد عن الدوشة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

7/5/2020
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