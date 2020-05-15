احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

مع عيلتك هتعيش احلى الاوقات بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بحديقة رائعة وبمقدم بسيط وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع مع عيلتك باحلى الاوقات فى لاسيرينا بالم بيتش