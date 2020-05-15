احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)
|مع عيلتك هتعيش احلى الاوقات بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بحديقة رائعة وبمقدم بسيط وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع مع عيلتك باحلى الاوقات فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|151,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059518
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