احصل ع خصم 15% وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|احصل ع خصم 15% وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية 187م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام )بview مميز ع كريستال لاجون وقريب من مطاعم وكافيهات وعيادات الطبية ومدارس والجامعة الروسية كل ده واكتر باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستفيد بالخصم فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045831
187,000 جنيه
165,000 جنيه
175,000 جنيه
185,000 جنيه
216,000 جنيه
200,000 جنيه
162,000 جنيه
182,000 جنيه
193,000 جنيه
223,000 جنيه
188,000 جنيه
245,000 جنيه
153,000 جنيه
185,000 جنيه
200,000 جنيه