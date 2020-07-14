احصل على اقامتك في تركيا مباشرة وقسط حتى 10 سنوات !!

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احصل على اقامتك في تركيا مباشرة وقسط حتى 10 سنوات !! - في إسطنبول تركيا

إضغط على الصورة لتكبيرها

احصل على اقامتك في تركيا مباشرة وقسط حتى 10 سنوات !! - مشروعنا الجديد في منطقة باهشي شهير بمسافة 19 كم عن المطار الثالث الجديد ( الأكبر في العالم ) - بمسافة 1 كم عن محطة المترو الجديدة في عام 2018 . - يعطيكم الفرصة في استلام عقاركم والحصول على الاقامة في تركيا مباشرة , مع خطة تقسيط تصل الى 10 سنوات . * بأسعار تشجيعية تبدأ من : 32000 دولار دفعة اولى وتقسيط 36 الف دولار على عشر سنوات !! * الشقق المتوفرة : 1+1 – 2+1 – 3+1 – 4+1 الرجاء عدم التردد بالتواصل معناعلى الرقم :00905075782491
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة هيتاش للأستثمار والتطوير العقاري
التليفون: 00905075782491

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 32,000 دولار
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065181
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع للراغبى التملك والأستثمار العقارى بتركيا أراضىى رخيصة سعرمتر 2$

للبيع للراغبى التملك والأستثمار العقارى بتركيا أراضىى رخيصة سعرمتر 2$

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أراضي للبيع في تركيا فرصة استثمارية ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال أراض.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

34,000 دولار

14/7/2020
صورة الاعلان: حصيرتركي من المصنع مباشرا درجة اولى سميك

حصيرتركي من المصنع مباشرا درجة اولى سميك

(للبيع)

حصير تركي درجة اولى سميك يستخدم على الجهتين نسعد بكم 🔆🇹🇷 مواصفات القطعة: .
العنوان:

إسطنبول - تركيا

34,000 دولار

26/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager