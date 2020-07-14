(للبيع)
|احصل على اقامتك في تركيا مباشرة وقسط حتى 10 سنوات !! - مشروعنا الجديد في منطقة باهشي شهير بمسافة 19 كم عن المطار الثالث الجديد ( الأكبر في العالم ) - بمسافة 1 كم عن محطة المترو الجديدة في عام 2018 . - يعطيكم الفرصة في استلام عقاركم والحصول على الاقامة في تركيا مباشرة , مع خطة تقسيط تصل الى 10 سنوات . * بأسعار تشجيعية تبدأ من : 32000 دولار دفعة اولى وتقسيط 36 الف دولار على عشر سنوات !! * الشقق المتوفرة : 1+1 – 2+1 – 3+1 – 4+1 الرجاء عدم التردد بالتواصل معناعلى الرقم :00905075782491
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة هيتاش للأستثمار والتطوير العقاري
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|32,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065181
34,000 دولار
34,000 دولار