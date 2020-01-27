احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة وخليك قريب من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ونادى رياضى كل ده واكتر جمب شقتك 180م تشطيب اكسترا لوكس بجاردن رائعة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى العاصمة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 340,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050701
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السعر
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صورة الاعلان: شقتك بجنينة وخصوصية ملهاش حدود في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بجنينة وخصوصية ملهاش حدود في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عشان الخصوصية اهم حاجة في شقتك امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بجنينة واستمتع بخصوصية ملهاش حدود.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: العاصمة الادارية لسه فيها اسعار تناسبك - في القاهرة مصر

العاصمة الادارية لسه فيها اسعار تناسبك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لسه فى العاصمة الادارية فيه اسعار تناسب امكانياتك ووسط خدماتك مطاعم وكافيهات ونادى رياضى وعيادات طبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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159,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: عشان الview بيفرق شقتك ع اجمل لاند سكيب فى Town Gate - في القاهرة مصر

عشان الview بيفرق شقتك ع اجمل لاند سكيب فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عشان الview بيفرق شقتك فى Town Gate على اجمل لاند سكيب وبحيرات صناعية وكمان قريبة من حى السفارات ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: حكايتك ابتديها عندنا فى Town Gate - في القاهرة مصر

حكايتك ابتديها عندنا فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ابتدى حياتك عندنا فى Town Gate وامتلك شقة 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريبة من حى السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط احتياجاتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك وسط احتياجاتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate وسط كل احتياجاتك مطاعم ومولات عشان تعمل شوبينج كل يوم وعيادات وملاهى للاطفال عشان .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج - في القاهرة مصر

اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياتك من غير ازعاج في عالم من الترفيه والاسترخاء وشقتك 158م (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

27/1/2020
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صورة الاعلان: عيش في خصوصية كاملة وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش في خصوصية كاملة وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في خصوصية كاملة وامن وحراسة 24 ساعة بدون ازعاج وبدون زحمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: العاصمة بتحطم الاسعار وشقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

العاصمة بتحطم الاسعار وشقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط تحطيم الاسعار هتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة يعني استثمار ناجح ومربح - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة يعني استثمار ناجح ومربح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بأستثمار ناجح ومربح ليك ولاولادك وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج _شقه 150 م بالحي الاو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك متميز في اختياراتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع باللاند سكيب والنافورة الراقصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: اااالحق العروووض من 📍شركة زياد للاستثمار العقاري - في القاهرة مصر

اااالحق العروووض من 📍شركة زياد للاستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_التقسيط ـ _شقه 150 م بمقدم 230,000 ج بالحي الاول وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 200 م بمقدم 290,000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

525,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بسعر متر قليل وسط كل خدماتك الترفيهية كافيهات وعالم ديزنى ومطاعم ومولات عشان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك لقطة فى Town Gate تقع بين شارعين رئيسين عرضه 80م ومن الخلف عرضه 60م وقريبة من حى السفارات وطريق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى Town Gate وسط المساحات الخضراء وكل خدماتك مسجد الفتاح العليم والمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

26/1/2020
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