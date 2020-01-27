(للبيع)
|احسبها صح واستثمر فى العاصمة الجديدة وخليك قريب من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ونادى رياضى كل ده واكتر جمب شقتك 180م تشطيب اكسترا لوكس بجاردن رائعة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050701
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