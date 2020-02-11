احسبها صح واستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احسبها صح واستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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احسبها صح واستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية وامتلك وحدتك التجارية 43 م قريب من اكبر كثافة سكانية و الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا وبواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر صح وامتلك وحدتك التجارية باكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 194,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052412
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