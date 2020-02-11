(للبيع)
|احسبها صح واستثمر فى اكبر مول بالعاصمة الادارية وامتلك وحدتك التجارية 43 م قريب من اكبر كثافة سكانية و الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا وبواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر صح وامتلك وحدتك التجارية باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052412
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