احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

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احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075377
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صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن يسر شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن - في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى كاميرات مراقبة داخلية HST بخاصية PIR لتأمين مزارع الدواجن يسر شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات يشرف شركة Royal Surveil.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
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صورة الاعلان: احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات يشرف شركة Royal Surveil.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco تتشرف شركة Royal Surveillance syste.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات ماركة ZKTeco تتشرف شركة Royal Surveillance syste.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/12/2020
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