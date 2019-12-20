احدث رسيفر لف الشفرات

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تفاصيل الإعلان
رسيفر 2020 جميع المميزات لي فك الشفرات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محل الاصدقاء
التليفون: 01200441676

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع- المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2019
رقم الإعلان: 2045851
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

نمدكم بأفضل شغالات,مربيا ت,طباخات,راع يات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نمدكم بأفضل شغالات,مربيات,طباخات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان

اطباء للسفر الى سلطنه عمان

(فرصة عمل)

مطلوب الى كبرى المركز الطبيبة فى سلطنة عمان مسقط اولا عدد 2 اخصائية جلديه حاصله على ماجستير خبرة 3 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان

اطباء للسفر الى سلطنه عمان

(فرصة عمل)

اخصائية نساء وتوليد حاصه على ماجستير خبرة 3 سنوات بعد الماستر راتب 1800 ريال عمانى + سكن عائلة مجهز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات

اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات

(فرصة عمل)

عدد 6 ممرضات بكالوريوس راتب 350 ريال عمانى سكن مشترك تامين صحيى بشرط الحصول عل برومتك ودتا فلو 48 س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار

مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار

(للإيجار)

مجمع تلاجات ببرج العرب للايجار بالطن او بالعنبر مساحات تخزينية لحد 1000 طن تجميددى تبريد 20 درجة مئو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2019
صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

(للبيع)

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

748 جنيه

19/12/2019
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صورة الاعلان: كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

حقق كل احلامك وامتلك شاليه دور اول بتراس 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: قبل ما فرصتك تضيع امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

قبل ما فرصتك تضيع امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

الحق الفرصة قبل ما تضيع من ايدك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم منهم غرفة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وملاعب ومطاعم وكافيهات ومرس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وخالي انبساطك علينا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10 سن

امتلك شاليهك في السخنة وخالي انبساطك علينا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10 سن

(للبيع)

اختارشاليهك اللي يناسبك وعيش علي اكبر مساحات من الكريستال لاجونز اسمع اصوات الطبيعة وعيش الاستمتاع .
القسم: 

160,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في السخنة وعيش الرقي

بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في السخنة وعيش الرقي

(للبيع)

و قريتنا علي جبل تقدر تشوف البحربالكامل وثواني تكون علي الشط في اجمل دقايق بالتلفريرك اللي بيكشف جما.
القسم: 

1,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة 50 دقيقة من القاهرة

امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة 50 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة وعيش هناك لان بيتك مبقاش بعيد 50 دقيقة تروح شغلك من شاليهك في ال.
القسم: 

140,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في اميز القري في السخنة وعلي اكبر اكو بارك في الشرق الاوسط

شاليهك في اميز القري في السخنة وعلي اكبر اكو بارك في الشرق الاوسط

(للبيع)

القرية علي مساحة 60 فدان مساحات واسعة من الاند سكيب والاجونز وماريتا لليخوت وفندق سياحي وممشي واقوي.
القسم: 

160,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية

بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك فخمة وشيك فى العاصمة الادارية وقريبة من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى (spa - sau.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

19/12/2019
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