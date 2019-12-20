احدث رسيفر لف الشفرات

(للبيع)
|رسيفر 2020 جميع المميزات لي فك الشفرات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محل الاصدقاء
|التليفون:
|01200441676
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|العنوان:
|المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع- المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045851
2,000 جنيه
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