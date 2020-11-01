احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم

(للبيع)
|بيتك هو المكان اللى بترتاح فيه وديكور شقتك بيدل على شخصيتك وذوقك واحساسك بالمكان اللى حتعيش فيه واللى المفروض انه يوفرلك الشعور بالراحة والهدوء والسعادة اللى بتتمناهم عشان كدة احنا فى تروهوم بنساعدك فى تحقيق كل دة بإحترافية وخبرة كبيرة فى مجال التشطيب والديكور وبأسلوب علمى منظم وكفاءة فنية عالية ومواعيد وعقود محددة وثابتة ودلوقتى عملنالكوا أفضل عروض وخصومات على جميع شرايح التشطيب ( السوبر لوكس - الهاى لوكس - الالترا لوكس ) وكمان على أجدد أنواع وموديلات المطابخ الحديثة ٢٠٢٠ ( الالومنيوم - ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome
|التليفون:
|0224474841
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|العنوان:
|القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071013
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه