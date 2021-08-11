احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT .

(للبيع)
|مميزاته: يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية عدد حركات بصمة الوجه 3000 حركة عدد بصمات الاصبع 4000 بصمة عدد بصمات الكارت 10000 بصمة عدد الحركات 100,000 USB/Ethernet مزود بمنفذ مزود بخاصية ADMS ضمان لمدة عامان التركيب مجانا بسعر 1400 ريال قبل الضريبة للتواصل والاستفسار جوال او واتساب على 0550026596 فروعنا: الرياض/الدمام/جدة/المدينة المنورة/ابها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|0550026596
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|العنوان:
|حى قربان- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102306
800 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
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