احدث تصميمات الكومباكت hpl من جرين هاوس

(للبيع)
|شركة جرين هاوس بتقدم احدث تصاميم الكومباكت hpl لانه بيكون سهل الفك والتركيب والنقل يعنى ممكن تركبه فى مكان تانى متوافق مع مقاساته متوفر كافه الالوان اللى تناسب ذوقك التوريد والتركيب فى جميع محافظات مصر للاستفسار اتصل على 01229316689 - 01012445146
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|helana gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين, جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110820
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