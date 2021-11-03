احدث تصميمات الكومباكت hpl من جرين هاوس

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صورة الاعلان: احدث تصميمات الكومباكت hpl من جرين هاوس - في القاهرة مصر

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شركة جرين هاوس بتقدم احدث تصاميم الكومباكت hpl لانه بيكون سهل الفك والتركيب والنقل يعنى ممكن تركبه فى مكان تانى متوافق مع مقاساته متوفر كافه الالوان اللى تناسب ذوقك التوريد والتركيب فى جميع محافظات مصر للاستفسار اتصل على 01229316689 - 01012445146
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: helana gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين, جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl- حي النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110820
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القاهرة - مصر
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16/9/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس لاننا بإختصار أولى الشركات اللى هتقدملك خامة الكومباكت هتلاقى فيه كل عوامل الجودة وسهل جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تسويق عطور بمرتب ثابت بالضافة للعمولا يصل الي 4000ج شهري واجاز الجمعه للا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/9/2021
صورة الاعلان: سعر المتر الكومباكت شامل( التوريد والتركيب والاكسسوار واللون ) - في القاهرة مصر

سعر المتر الكومباكت شامل( التوريد والتركيب والاكسسوار واللون )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى شركة جرين هاوس سعر المتر الكومباكت hpl بيكون شامل التوريد و التركيب والاكسسوارات من الاستانلس 304.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات - في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر 💠💠تلي سيلز بنات فقط💠💠 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/8/2021
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