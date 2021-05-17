احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة - في الرياض السعودية

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تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من الأماكن بدون وجود شخص لمراقبتها لتوفير التكلفة و المجهود وتسجيل الاحداث وبدون ان يعرف العميل انه مراقب وتستخدم في البنوك و أجهزة الدولة الحساسة و الشركات الكبية و القصور و الفيلات ويمكن المراقبة من أي مكان عن طريق الانترنت او الموبيل الخاص للأمان ويوجد لدينا جميع الأنواع والماركات ويوجد لدينا أجهزة انذار ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لأنحاء المملكة العربية السعودية للتواصل 0598589293 جوال او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo mahmod
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094011
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تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

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8/5/2021
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20/4/2021
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11/4/2021
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3/4/2021
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1 ريال

31/3/2021
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23/3/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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14/3/2021
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- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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25/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

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18/2/2021
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