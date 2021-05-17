احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من الأماكن بدون وجود شخص لمراقبتها لتوفير التكلفة و المجهود وتسجيل الاحداث وبدون ان يعرف العميل انه مراقب وتستخدم في البنوك و أجهزة الدولة الحساسة و الشركات الكبية و القصور و الفيلات ويمكن المراقبة من أي مكان عن طريق الانترنت او الموبيل الخاص للأمان ويوجد لدينا جميع الأنواع والماركات ويوجد لدينا أجهزة انذار ويوجد لدينا تركيب وصيانة وشحن لأنحاء المملكة العربية السعودية للتواصل 0598589293 جوال او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094011
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1 ريال
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