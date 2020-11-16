احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه

(للبيع)
|نقدم لكم احدث اجهزة الانتركم مع ضمان عامان ضد عيوب التصنيع مميزات الجهاز : 1_رؤية ليلية واضحة في الظلام . 2_حماية وأمان من السرقات . 3_تحمل الظروف البيئية المختلفة . 4_التحدث مع الزائر ومعرفة هويته . 5_التحدث للحارس وتوفير الجهد . 6_اضافة اكثر من شاشة للكاميرا الواحدة . 7_امكانية التحكم بفتح الابواب عن طريق الجهاز . 8_امكانية التقاط صورة للزائر وحفظها على الجهاز . ************ ضمان لمده عامان ضد عيوب التصنيع العرض شامل التركيب والبرمجه داخل فروعنا ( اتصال - واتس ) : 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|.- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072703
1 ريال
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1 ريال
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8,000 درهم
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