احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نقدم لكم احدث اجهزة الانتركم مع ضمان عامان ضد عيوب التصنيع مميزات الجهاز : 1_رؤية ليلية واضحة في الظلام . 2_حماية وأمان من السرقات . 3_تحمل الظروف البيئية المختلفة . 4_التحدث مع الزائر ومعرفة هويته . 5_التحدث للحارس وتوفير الجهد . 6_اضافة اكثر من شاشة للكاميرا الواحدة . 7_امكانية التحكم بفتح الابواب عن طريق الجهاز . 8_امكانية التقاط صورة للزائر وحفظها على الجهاز . ************ ضمان لمده عامان ضد عيوب التصنيع العرض شامل التركيب والبرمجه داخل فروعنا ( اتصال - واتس ) : 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: .- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072703
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

16/11/2020
صورة الاعلان: كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

(للبيع)

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون مع دعم فني لمدة عام . *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف ال.

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: » سنترال جراند ستريم IP Telephone عرض حصري

» سنترال جراند ستريم IP Telephone عرض حصري

(للبيع)

سنترال جراند ستريم VoIP - Grand Stream متوفر لدينا سنترالات IP telephone هو نظام لإدارة السنترالات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حراريه هاديه وسريعه و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

ميزان بار كود اليكتروني وكل ما يخص التموينات

(للبيع)

مواصفات ميزان الباركود الاليكتروني : قائمة ازرار في الواجهة الامامية للميزان تحتوي علي 63 صنف في الو.

اتصل

15/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه الأحساء والخبر

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه الأحساء والخبر

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 10 صباحا بمقر الشركه على العنوان الأ.
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف بنت حلويات مغربية وفرنسيه

مطلوب شيف بنت حلويات مغربية وفرنسيه

(فرصة عمل)

الرجاء قراءة الاعلان بدقه احتاج شيف بنت حلويات مغربيه وفرنسيه عدد ٢ مطلوب مساعد شيف بنت مغربي.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

8,000 درهم

14/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

(فرصة عمل)

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن

بوابات كشف معادن

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
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