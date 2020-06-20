احدث الموديلات والعروض للتشطيبات تحت إشراف مهندسين متخصصين +المفروشات مجانا

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تفاصيل الإعلان
جميعنا نرغب في الحصول علي احدث تصميمات شقق وفلل، حينما نبدأ في التفكير لتجديد المنزل او ان كنت مقبل على الحياة الزوجية، عندنا هتلاقي تشطيب الشقق والفلل والمكاتب بافضل الاسعار ، هنشطبلك كل حاجه وكمان الفرش هدايا والعرض ساري لفترة محدودة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الادهم
التليفون: 01026089829

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 33ش ال27 امام فيلا الخواجة النزهة 2 -بيرتي - جسر السويس- النزهه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061106
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#خليك في البيت واحنا نشطبلك وحدتك Mas Egypt will take care of your home . ❤ ** تقدر تتابع كل.
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20/6/2020
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Mas Egypt

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luxury design is attention to details, originality, exclusivity and above all quality التصميم الممي.
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القاهرة - مصر

1 جنيه

18/6/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

At mas Egypt Designs, we deliver elegantly designed and original spaces, through our creative inter.
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17/6/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شطب_واطمن شطب شقتك مع اقوي باقات ماس ايجيبت الباقه الماسيه 2500 بدلا من 3000 جنيه واستفيد بكاميره م.
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القاهرة - مصر

1 جنيه

15/6/2020
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Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع ماس ايجيبت وبس 👩‍🎓 خصم 50% علي التصميم (وخصم 25% علي الاثاث كمان ) وكمان المعاينه.
العنوان:

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14/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#خليك_في_البيت واحنا نشطبلك وحدتك #شطب_وعقم 💫 اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2020
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صورة الاعلان: دهانات وتشطيبات - في القاهرة مصر

دهانات وتشطيبات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع المهندس جروب متلفش ولا تحتار احنا جمعنا لك كل اللي محتاجه لشقتك من اول الدهانات و الاسقف المعلقه .
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: جلى وتليمع الرخام والباركيه - في القاهرة مصر

جلى وتليمع الرخام والباركيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رجعي الباركيه والرخام جديد كل اللي عليكي كلمينا واحنا هنقوم بالباقي بنوعدك ب افضل سعر وافضل خامات وك.
العنوان:

القاهرة - مصر

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15/5/2020
صورة الاعلان: احدث ديكورات جبس 2020 حديثه مودرن راقيه للصالات والريسبشن - في القاهرة مصر

احدث ديكورات جبس 2020 حديثه مودرن راقيه للصالات والريسبشن

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

احدث ديكورات جبس 2020 حديثه مودرن راقيه للصالات والريسبشن01206184038.
العنوان:

القاهرة - مصر

120 جنيه

28/4/2020
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