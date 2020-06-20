احدث الموديلات والعروض للتشطيبات تحت إشراف مهندسين متخصصين +المفروشات مجانا

(فرص)
|جميعنا نرغب في الحصول علي احدث تصميمات شقق وفلل، حينما نبدأ في التفكير لتجديد المنزل او ان كنت مقبل على الحياة الزوجية، عندنا هتلاقي تشطيب الشقق والفلل والمكاتب بافضل الاسعار ، هنشطبلك كل حاجه وكمان الفرش هدايا والعرض ساري لفترة محدودة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الادهم
|التليفون:
|01026089829
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|العنوان:
|33ش ال27 امام فيلا الخواجة النزهة 2 -بيرتي - جسر السويس- النزهه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061106
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
700 جنيه
اتصل
120 جنيه