احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق

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صورة الاعلان: احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق - في القاهرة مصر

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بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد مع شركة حورس للديكور بمصر الجديدة للتتشطيباات الفاخرة والتصميمات الحديثة والديكورات الراقية للفيلات والعمارات والشقق * ادفع 50 % على مراحل التشطيب والباقى بعدالتسليم على36 شهر بدون فوائد مع شركة حوس للديكور بمصر الجديدة * * 28 برج روما سنتر شارع عثمان بن عفان للاستعلام على اوليكس او فوون او واتساب 01221300550 / 01116634669
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01147757751

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة * القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098422
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحمامات وقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والميا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/6/2021
صورة الاعلان: نجيل صناعي - في القاهرة مصر

نجيل صناعي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عام.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال خشبيه - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال خشبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مجموعة جديدة من مجمعات ألعاب الأطفال الخشيبة التى تناسب جميع المساحات وهى من الألعاب الجماعية للأطف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: نجيل صناعي - في القاهرة مصر

نجيل صناعي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عام.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني - في القاهرة مصر

كوريان من شركة أكت بسعر يبدأ من 1300 ج م/ هاني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة اكت للكوريان و الاحواض و المطابخ و الحمامات سعر المتر يبدأ من 2300 ج معرضنا :- 21- محمود خيري -.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/5/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم خاص بماس ايجيبت في رمضان 🌙🌙 -☑️تصميم 3D لوحدتك السكنية فى حاله ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/5/2021
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

⬅️خصم خاص بماس ايجيبت في رمضان 🌙🌙 -☑️تصميم 3D لوحدتك ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙 -تصميم 3D لوحدتك السكنيةفى حاله التنفيذمجانا - خصم 20% على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙🌙 ماس ايجيبت بتهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ماس ايجيبت في رمضان🌙🌙 ماس ايجيبت بتهني الامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت اسم له تاريخ اقوي عروض التشطيبات في مصر بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعلي .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/4/2021
صورة الاعلان: التميز والرقي في الديكور والتشطيبات من تروهوم - في القاهرة مصر

التميز والرقي في الديكور والتشطيبات من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طبعاً مش كل التشطيب بيكون في تميز وإبداع وألوانه متناسقة ومريحة للعين وأكيد كلنا عارفين إن الديكور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

4/4/2021
صورة الاعلان: المهندس لادارة المنشأت - في القاهرة مصر

المهندس لادارة المنشأت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معانا بس هتلاقي كل جديد ف عالم الباركيه كل اللي عليك تكلمنا واحنا علينا الباقي كل الالوان والانواع .
العنوان:

القاهرة - مصر

700 جنيه

4/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

⭐مع ماس ايجيبت ⭐ - اقل مده للتنفيذ مع اعلي مستوي من الجودة والاتقان - التزام تام بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/4/2021
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