احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق

(للتقسيط)
|بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد مع شركة حورس للديكور بمصر الجديدة للتتشطيباات الفاخرة والتصميمات الحديثة والديكورات الراقية للفيلات والعمارات والشقق * ادفع 50 % على مراحل التشطيب والباقى بعدالتسليم على36 شهر بدون فوائد مع شركة حوس للديكور بمصر الجديدة * * 28 برج روما سنتر شارع عثمان بن عفان للاستعلام على اوليكس او فوون او واتساب 01221300550 / 01116634669
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01147757751
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة * القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098422
1 جنيه
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