(للتقسيط)
|احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية،بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد للاستعلام 01119884511
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تشطيبات وديكورات مذهله
|التليفون:
|01119884511
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|العنوان:
|شارع عثمان ابن عفان- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070248
1 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
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2,000 جنيه
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