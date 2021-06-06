احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)
|قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox - سرعه35 صوره / الدقيقه -خاصيه التصوير على الوجهين ( دوبلكس ) - مقاس ورق a4 - a5 - فيدر - شاشه تاتش - تحمل شهرى حتى70الف نسخه - امكانيه الطباعه من فلاشه - الطباعه usb - network -تصوير - طباعه - سكانر صغيره الحجم وموفره فى قطع الغيار والاحبار خصم 20 % شامل الضمان للاستفسار 01117345773 - 01117345733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097358
1 جنيه
1 جنيه
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