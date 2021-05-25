احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

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قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox - سرعه35 صوره / الدقيقه -خاصيه التصوير على الوجهين ( دوبلكس ) - مقاس ورق a4 - a5 - فيدر - شاشه تاتش - تحمل شهرى حتى70الف نسخه - امكانيه الطباعه من فلاشه - الطباعه usb - network -تصوير - طباعه - سكانر صغيره الحجم وموفره فى قطع الغيار والاحبار خصم 20 % شامل الضمان للاستفسار 01117345773 - 01117345733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع العشرين متفرع من جسر السويس- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095889
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/4/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم افضل انواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم أفضل أنواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/3/2021
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