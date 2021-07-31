احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945 - في القاهرة مصر

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شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox 5945 سرعه 45 صوره / الدقيقه تكبير 400 % تصغير 25 % دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) مقاس ورق a3 - a4 - a5 وزن ورق من 70 : 220 جرام خاصيه التوزيع امكانيه الطباعه من فلاشه تحمل شهرى 100 الف نسخه شاشه تاتش - فيدر تصوير + طباعه + سكانر تناسب الشركات والمدارس والمطابع والمكتبات بخصم 20 % فقط لمده اسبوع العرض شامل الضمان العرض لا يشمل تقسيط او استبدال لمعرفه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م / مجدي
التليفون: 01117345733

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العنوان: شارع العشرين متغرع من جسر السويس خلف حديقه بدر- جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101236
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات - في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات - في القاهرة مصر

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/7/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945 - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستند.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليزر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/7/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصوير مكتبية الوان - في القاهرة مصر

ماكينة تصوير مكتبية الوان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينه مكتبيه ماركه زيروكس ابيض واسود والوان استيراد وارد الخارج كسر زيرو بالضمان فقط ب 3750 جنية.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,750 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصوير مكتبية - في القاهرة مصر

ماكينة تصوير مكتبية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينه مكتبيه ماركه زيروكس ابيض واسود فقط استيراد وارد الخارج كسر زيرو بالضمان فقط ب 3750 جنية سك.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,750 جنيه

10/7/2021
صورة الاعلان: اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق - في القاهرة مصر

اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945 - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات - في القاهرة مصر

الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم 20 % على اقوى الات تصوير المستندات الليزر الاسود اله تصوير مستندات xerox 5755 -سرعه 55 صوره .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه - في القاهرة مصر

احدث الالات تصوير مستندات مكتبيه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير مستندات -لمكتبك - لشركتك - لمنزلك اله تصوير مستندات ليز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/5/2021
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