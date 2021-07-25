احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)
|شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox 5945 سرعه 45 صوره / الدقيقه تكبير 400 % تصغير 25 % دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) مقاس ورق a3 - a4 - a5 وزن ورق من 70 : 220 جرام خاصيه التوزيع امكانيه الطباعه من فلاشه تحمل شهرى 100 الف نسخه شاشه تاتش - فيدر تصوير + طباعه + سكانر تناسب الشركات والمدارس والمطابع والمكتبات بخصم 20 % فقط لمده اسبوع العرض شامل الضمان العرض لا يشمل تقسيط او استبدال لمعرفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م / مجدي
|التليفون:
|01117345733
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|العنوان:
|شارع العشرين متغرع من جسر السويس خلف حديقه بدر- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100624
1 جنيه
3,750 جنيه
3,750 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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