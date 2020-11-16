احدث أنتركم باناسونيك تاتش

المزايا الجديدة في الانتركم موديل VL-SWD275 1_شكل انسيابى 2_الكاميرا بدقة 1.3 ميجا ملونة 3_امكانية تغير الصوت من انثي الي راجل 4_مفاتيح الشاشة تاتش سكرين * مميزات الاجهزه :- 1- رؤية ليلية واضحة في الظلام . 2-حماية وأمان من السرقات . 3-تحمل الظروف البيئية المختلفة . 4- التحدث مع الزائر ومعرفة هويته . 5- التحدث للحارس وتوفير الجهد . 6-اضافة اكثر من شاشة للكاميرا الواحدة . 7-امكانية التحكم بفتح الابواب عن طريق الجهاز . 8-امكانية التقاط صورة للزائر وحفظها على الجهاز . ***************************