احدث أنتركم باناسونيك تاتش

(للبيع)
|المزايا الجديدة في الانتركم موديل VL-SWD275 1_شكل انسيابى 2_الكاميرا بدقة 1.3 ميجا ملونة 3_امكانية تغير الصوت من انثي الي راجل 4_مفاتيح الشاشة تاتش سكرين * مميزات الاجهزه :- 1- رؤية ليلية واضحة في الظلام . 2-حماية وأمان من السرقات . 3-تحمل الظروف البيئية المختلفة . 4- التحدث مع الزائر ومعرفة هويته . 5- التحدث للحارس وتوفير الجهد . 6-اضافة اكثر من شاشة للكاميرا الواحدة . 7-امكانية التحكم بفتح الابواب عن طريق الجهاز . 8-امكانية التقاط صورة للزائر وحفظها على الجهاز . ***************************
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073151
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