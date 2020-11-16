احدث أنتركم باناسونيك تاتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
المزايا الجديدة في الانتركم موديل VL-SWD275 1_شكل انسيابى 2_الكاميرا بدقة 1.3 ميجا ملونة 3_امكانية تغير الصوت من انثي الي راجل 4_مفاتيح الشاشة تاتش سكرين * مميزات الاجهزه :- 1- رؤية ليلية واضحة في الظلام . 2-حماية وأمان من السرقات . 3-تحمل الظروف البيئية المختلفة . 4- التحدث مع الزائر ومعرفة هويته . 5- التحدث للحارس وتوفير الجهد . 6-اضافة اكثر من شاشة للكاميرا الواحدة . 7-امكانية التحكم بفتح الابواب عن طريق الجهاز . 8-امكانية التقاط صورة للزائر وحفظها على الجهاز . ***************************
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073151
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صورة الاعلان: احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه - في الرياض السعودية

احدث انتركم للتحدث مع الزائر ومعرفه الهويه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم احدث اجهزة الانتركم مع ضمان عامان ضد عيوب التصنيع مميزات الجهاز : 1_رؤية ليلية واضحة في.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

16/11/2020
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