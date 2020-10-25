احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)
|أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمة Communication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور والانصراف والتى تصلح للمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات والمصانع والمكاتب والشركات. وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 صفحتناعلى الفيسبوك : للمراسلة من خلالEmail : royalsurve
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070379
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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