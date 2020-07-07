احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|الحق وقبل اى حد احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية فى حى الداون تاون قريب من المحطة المركزية وحى الوزارات ودار الاوبرا باكبر عائد استثمارى وبالمساحة المناسبة ليك وباقساط تصل الى 120 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واحجز مكانك فى اول مول تجارى بالكامل بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062441
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