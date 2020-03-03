احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين

(للبيع)
|الحق واحجز وحدتك باول سعر للمشروع مع ايوان والسويدي في التجمع 19500 للمتر شامل التكيفات والمطابخ سعر متر مميز للوحدات كاملة التشطيب الكمبوند كامل الخدمات والمرافق وفي اميز موقع في التجمع الخامس علي شارع التسعين بجوار الجامعة الامريكية امتلك وحدتك واعرف كل التفاصيل للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|19,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055034
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