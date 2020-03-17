احجز مقرك الإداري بمساحة 99 م وادفع مقدم 30%

(للبيع)
|احجز مقرك الإداري مساحة 99 متر في الدور الخامس في مول باريس ايست paris east و استمتع بمميزات المول المختلفة. المحل متشطب تشطيب بالكامل يحتوي المول على منطقة غابات استوائية- منطقة للتزلج على الجليد - أحواض سمكية ضخمة تحتوي على أسماك ضخمة - منطقة ملاهي للأطفال-مجمع كافيهات وسينما- مجسم لبرج إيفل أمام المول. طريقة الدفع: ادفع 30% مقدم و استفيد بشهادة استثمار لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,465,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056207
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