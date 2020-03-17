احجز مقرك الإداري بمساحة 99 م وادفع مقدم 30%

احجز مقرك الإداري مساحة 99 متر في الدور الخامس في مول باريس ايست paris east و استمتع بمميزات المول المختلفة. المحل متشطب تشطيب بالكامل يحتوي المول على منطقة غابات استوائية- منطقة للتزلج على الجليد - أحواض سمكية ضخمة تحتوي على أسماك ضخمة - منطقة ملاهي للأطفال-مجمع كافيهات وسينما- مجسم لبرج إيفل أمام المول. طريقة الدفع: ادفع 30% مقدم و استفيد بشهادة استثمار لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب: