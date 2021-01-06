(للبيع)
|احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه (بالحي الدبلوماسي ) مساحه الشقه :180متر+ تراس 13) تقسمه الشقه (3غرف+ مطبخ + ريسبشن +2حمام) بسعر خيالي:1965000وقسط علي 10 سنين مميزات الشقه : _ تراك جري ومشي وعجل _الطاقه الشمسيه _حمام سباحه للكبار _الامن 24ساعه لمزيد من التفاسيل : : 01033684319 متاح من واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه (بالحي الدبلوماسي ) مساحه الشقه :180متر+ تراس 13) تقسمه الشقه (3غرف+ مطبخ + ريسبشن +2حمام) بسعر خيالي:1965000وقسط علي 10 سنين مميزات الشقه : _ تراك جري ومشي وعجل _الطاقه الشمسيه _حمام سباحه لل
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,965,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078915
196,900 جنيه
303,100 جنيه
315,500 جنيه
62,000 جنيه
161,000 جنيه
10,000 جنيه
1,400,000 جنيه
اتصل
150,000 جنيه
1,550,000 جنيه
1,550,000 جنيه
775,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
350 جنيه
500,000 جنيه