احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

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تفاصيل الإعلان
امتلك شقه في كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه مساحه الشقه : 173متر _تراس 60 (3غرف_ حمام_ ريسبشن_ مطبخ ) مقدم الشقه :220000قسط علي 10 سنوات خدمات المشروع _ امن 24 ساعه _ حمام سباحه _شرفه _موقف سيارات _عداد مياه _غاز طبيعه لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاصمه الادرايه
التليفون: 01033684319

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/1/2021
رقم الإعلان: 2080932
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18/1/2021
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18/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7 - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/1/2021
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 يورو

17/1/2021
صورة الاعلان: انت من المميزين بامتلاك شقتك فى زافانى - في القاهرة مصر

انت من المميزين بامتلاك شقتك فى زافانى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عشان انت من المميزين هتقدر تمتلك شقتك فى زافانى بموقعها المميز فى R7 بحديقة مميزة 159 م (3 غرف نوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: هتسكن مع السفراء و الدبلوماسيين بامتلاك شقتك فى Zavani - في القاهرة مصر

هتسكن مع السفراء و الدبلوماسيين بامتلاك شقتك فى Zavani

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى زافانى هتمتلك شقتك 146 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن + مطبخ ) بالقرب من حى السفارات و الحى الدبلوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: ليه تفكر فى الايجار وانت شقتك تمليك فى زافانى - في القاهرة مصر

ليه تفكر فى الايجار وانت شقتك تمليك فى زافانى

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ما تفكرش فى الايجار و انت شقتك تمليك فى زافانى بموقع متميز جدا فى الR7 و قريبة من الحى الدبلوماسى ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

16/1/2021
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