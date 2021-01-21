احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)
|امتلك شقه في كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه مساحه الشقه : 173متر _تراس 60 (3غرف_ حمام_ ريسبشن_ مطبخ ) مقدم الشقه :220000قسط علي 10 سنوات خدمات المشروع _ امن 24 ساعه _ حمام سباحه _شرفه _موقف سيارات _عداد مياه _غاز طبيعه لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080932
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