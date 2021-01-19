احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

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امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع رئيسيه بعرض 70 متر _بالقرب من منطقه الخدمات والحديقه المركزيه في الحي التامن مساحه الشقه (181 متر ) بسعر خيالي وقسط علي 10 سنين 3غرف نوم _ ريسشن _ حمام _ مطبخ ) مميزات الكمبوند _ جيم _ امن 24 ساعه _حوض السمك _حمام سباحه لكبار _حمام سباحه ( مغطي للسيدات) _سيستم كاميرات كامله للاستفسار والحجز كلمنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاصمه الادرايه
التليفون: 01033684319

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العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080601
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18/1/2021
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18/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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17/1/2021
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القسم: 

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17/1/2021
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القسم: 

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16/1/2021
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/1/2021
صورة الاعلان: ليه تفكر فى الايجار وانت شقتك تمليك فى زافانى - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ما تفكرش فى الايجار و انت شقتك تمليك فى زافانى بموقع متميز جدا فى الR7 و قريبة من الحى الدبلوماسى ش.
العنوان:

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القسم: 

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16/1/2021
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 9 سنين امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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16/1/2021
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(للبيع)

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القسم: 

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16/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في العاصمه الاداريه بالحي الوازارء - في القاهرة مصر

شقه للبيع في العاصمه الاداريه بالحي الوازارء

(للبيع)

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العنوان:

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16/1/2021
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