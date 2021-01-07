احجز شقه بمنطقه كمبوندDEjoyeالعاصمه الاداريه

(للبيع)
|شقه للبيع يافضل مكان كمبوند Dejoye بالعاصمه الاداريه تطل علي (الحي الدبلوماسي) بمنطقهR8 مساحه الشقه: 177متر تقسمه الشقه: 3غرف+2 حمام + مطبخ + ريسبشن) مقدم: 203000 وقسط علي ١٠سنين مميزات المشروع _الامن 24 ساعه -سيستم كانيرات كامل -جراج تحت الارض -حمام سباحه للسيدات لمزيد من التفاصيل: 01033684319
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسي- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079035
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