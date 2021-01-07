احجز شقه بمنطقه كمبوندDEjoyeالعاصمه الاداريه

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صورة الاعلان: احجز شقه بمنطقه كمبوندDEjoyeالعاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

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شقه للبيع يافضل مكان كمبوند Dejoye بالعاصمه الاداريه تطل علي (الحي الدبلوماسي) بمنطقهR8 مساحه الشقه: 177متر تقسمه الشقه: 3غرف+2 حمام + مطبخ + ريسبشن) مقدم: 203000 وقسط علي ١٠سنين مميزات المشروع _الامن 24 ساعه -سيستم كانيرات كامل -جراج تحت الارض -حمام سباحه للسيدات لمزيد من التفاصيل: 01033684319
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01033684319

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العنوان: الحي الدبلوماسي- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079035
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6/1/2021
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6/1/2021
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صورة الاعلان: شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي

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6/1/2021
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5/1/2021
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5/1/2021
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4/1/2021
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القسم: 

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4/1/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/1/2021
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شقة للبيع ف العاصمه

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دلوقتى تقدر تمتلك وحدتك ف احسن موقع ف العاصمه الاداريه وباقل تكلفه واطول فتره سداد ومقدام يبدا من 10.
العنوان:

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3/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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3/1/2021
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شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند DEjoye

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العنوان:

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القسم: 

1,550,000 جنيه

3/1/2021
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