احجز شقتك في اميز موقع في التجمع الخامس اخر التسعين

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تفاصيل الإعلان
هتمتلك شقتك في علي الدائري الاوسطي ودقايق من شارع التسعين امام هايد بارك ودقايق من الجامعة الامريكية ودقايق من العاصمة الادارية انت في اميز مكان في التجمع الخامس وكل دا بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين للتفاصيـل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053785
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بتدور ع راحة عيلتك تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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22/2/2020
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22/2/2020
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استمتع بأجمل فيو واسكن في العاصمة

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأجمل فيو علي اللاند سكيب واستثمر براحتك في اي وقت زي.
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22/2/2020
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ابعد عن الزحمة وامتلك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

223,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بكمبوند green avenue وهتستمتع بأحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي بأمتلاكك شقتة بالعاصمة الادارية الجديدة هتضمن مستقبل اولادك بأستثمار ناجح ومضمون وشقتك قريبة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمر براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون اي وفوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات " - في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

799,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت - في القاهرة مصر

يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (ريسبشن +3 غرف من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك بروف 100م فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 275م (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

20/2/2020
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