احجز شقتك في اميز موقع في التجمع الخامس اخر التسعين

هتمتلك شقتك في علي الدائري الاوسطي ودقايق من شارع التسعين امام هايد بارك ودقايق من الجامعة الامريكية ودقايق من العاصمة الادارية انت في اميز مكان في التجمع الخامس وكل دا بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين للتفاصيـل كلمنا 01211411556