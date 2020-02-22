احجز شقتك في اميز موقع في التجمع الخامس اخر التسعين

(للبيع)
|هتمتلك شقتك في علي الدائري الاوسطي ودقايق من شارع التسعين امام هايد بارك ودقايق من الجامعة الامريكية ودقايق من العاصمة الادارية انت في اميز مكان في التجمع الخامس وكل دا بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين للتفاصيـل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053785
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