بسم الله الرحمن الرحيم كود (5042 ) احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت هتسكن وتصيف وتستثمرحياتك عندنا بارقى الابراج ا(شقه 220 م الدور 5 - 11) (3 غرف + ريسبشن 4 قطع + 3حمام + مطبخ ) 2 مولد كهرباء نظام السمارت هوم البرج طاقة شمسيه جيم وسبا امن وحراسه جراج 2 دور ومغسله سيارات خاصة بالبرج البرج 11 دور مرخص بالكامل ارضيات باركيه عدادات كامله ( م - ك - غ ) وفرنالك امكانيه التقسيط 69% والباقى على