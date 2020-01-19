(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود (5042 ) احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت هتسكن وتصيف وتستثمرحياتك عندنا بارقى الابراج ا(شقه 220 م الدور 5 - 11) (3 غرف + ريسبشن 4 قطع + 3حمام + مطبخ ) 2 مولد كهرباء نظام السمارت هوم البرج طاقة شمسيه جيم وسبا امن وحراسه جراج 2 دور ومغسله سيارات خاصة بالبرج البرج 11 دور مرخص بالكامل ارضيات باركيه عدادات كامله ( م - ك - غ ) وفرنالك امكانيه التقسيط 69% والباقى على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ثروت الترام- ثروت
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049633
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