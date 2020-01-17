احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره

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صورة الاعلان: احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره - في الإسكندرية مصر

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بسم الله الرحمن الرحيم كود (5041) احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره يعنى اسكن وصيف واستثمر حياتك واستقر وفرنالك ادوارمختلفه بمواصفات عاليه ونماذج تناسب الجميع الدور الاول شقه 160 م السعر المطلوب 750 الف شقة 140 م السعر المطلوب 700 الف شقة 145 م السعر المطلوب 950 الف الدور الخامس شقه 155 م ناصيه السعر المطلوب مليون و100 الف الدور التاسع شقه 160 م السعر المطلوب 750 الف الدور الثامن عشر شقه 160 م السعر المطلوب 825 الف شقه 155 م السعر المطلوب 855 الف شقه 165 م السعر المطلوب 850 الف شقه 14
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار للعقارات
التليفون: 01273484565

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العنوان: ميامى العيسوى- ميامى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049362
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