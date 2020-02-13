احجز شقتك فى البوسكو سيتي بمدينة المستقبل بدون مقدم وتسهيلات فى السداد

(للبيع)
|تعاقد علي شقتك فى البوسكو_سيتي بمدينة المستقبل بدون مقدم وتسهيلات فى السداد تصل الي 10 سنوات يتكون البوسكو سيتي من 270 فدان منها 60% ( فيلا _توين _تاون ) و 40% شقق وهو بمدينة المستقبل في قلب القاهرة الجديدة ،يتوسط التجمع والعاصمة الادارية الجديدة ، فهو يقع بمكان مميز تتميز ايضا شركة مصر ايطاليا بأن اكبر حجم استثمار مادي لهم حاليا في مشروع ( البوسكو سيتي ) ييطلق علي البوسكو سيتي city of nature انها مدينة طبيعية تتميز بمناظرها الطبيعية و المساحات الخضراء للاستعلام اتصل على 01006128646
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نهال احمد
|التليفون:
|01006128646
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|العنوان:
|مدينة المستقبل- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,530,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052692
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