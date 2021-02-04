احجز شقتك بحديقة واسعة في ارقي المناطق السكنية في العاصمة بمقدم0%

حلمك اتحقق مع زافاني شقتك وسط ارقي الخدمات من : •لاند سكيب ومساحات خضراء بمختلف انواع الاشجار والزهور •حمامات سباحة •حمامات سباحة مغطاه للسيدات •بحيرات صناعية •تراك للدراجات •مول تجاري •مطاعم وكافيهات •نادي صحي وملاعب رياضية •شقتك بمساحة105م مكون من : • (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة كبيرة مميزة) يلا مستني ايه مفيش قسط هيوقفك ولاقسط هيعطلك يلا كلمنا علي :01013937774 او راسلنا واتساب: