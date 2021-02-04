احجز شقتك بحديقة واسعة في ارقي المناطق السكنية في العاصمة بمقدم0%

(للتقسيط)
|حلمك اتحقق مع زافاني شقتك وسط ارقي الخدمات من : •لاند سكيب ومساحات خضراء بمختلف انواع الاشجار والزهور •حمامات سباحة •حمامات سباحة مغطاه للسيدات •بحيرات صناعية •تراك للدراجات •مول تجاري •مطاعم وكافيهات •نادي صحي وملاعب رياضية •شقتك بمساحة105م مكون من : • (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة كبيرة مميزة) يلا مستني ايه مفيش قسط هيوقفك ولاقسط هيعطلك يلا كلمنا علي :01013937774 او راسلنا واتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082725
450 جنيه
16,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
اتصل
(للإيجار)- في القاهرة مصر
400 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
400 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
16,000 جنيه