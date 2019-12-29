احجز شقة 159م بمشروع VYE احدي مشاريع سوديك بمدينة الشيخ زايد الجديدة

(للبيع)
|شقة بمساحة ( 159م²) مكونة من 3 غرف و 2 حمام نصف تشطيب المرحلة الاولي الحق استثمر قبل غلاء اسعار المراحل الاخري مشروع VYE علي مساحة 500 فدان مدخل خاص من المحور المركزي بداية من وصلة دهشور. 5٪ مقدم وتقسيط علي 8 سنوات الحق احجز واستثمر قبل ارتفاع الاسعار بمدينة الشيخ زايد الجديدة بجوار اكبر مطورين العقارين بمصر ( شركة اعمار - الربوة الجديدة طلعت مصطفي - مول اركان الجديد)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,467,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047005
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