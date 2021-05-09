احجز شاليهك في العين السخنة بالتقسيط المريح واستلام فوري

(للبيع)
|شاليه للبيع في قرية اروما السخنة 150م(3غرف + ريسيبشن +تراس + مطبخ + حمام ) على البحر وسط خدمات اروما المتميزة شاطئ رملي لاند سكيب حمامات سباحة حمامات سباحة مغطاة للسيدات مطاعم كافيهات مول تجاري جولف كار للتنقل فندق 4 نجوم ملاعب كيدز ايريا اكوا بارك بحيرات مارينا للصيد مرسى لليخت كل الخدمات اللي هتسعدك انت وعيلتك موجوده في اروما العين السخنة مضيعش الفرصة واستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس بالتكيفات والغاز فورا بالتقسيط المريح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|اروما السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093683
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