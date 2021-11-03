احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

(للبيع)
|احجز شاليهك في لاسيرينا باي بفيو على البحر ولا اروع واستمتع باطلالة ساحرة انت واسرتك الشالية مساحتة85م متقسم ل(2غرفة+حمام+ريسبشن+ مطبخ امريكى) وطبعا تراس عشان تستمتع باطلالة البحر والقرية مزودة بخدمات متعددة لضمان راحتك منها: •حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد وكل دة بمقدم 69 الف بس والباقى بالتقسيط المريح الحق دلوقتي واحجز وحدتك بفيو ساحر جدا كلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109928
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