احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

احجز شاليهك في لاسيرينا باي بفيو على البحر ولا اروع واستمتع باطلالة ساحرة انت واسرتك الشالية مساحتة85م متقسم ل(2غرفة+حمام+ريسبشن+ مطبخ امريكى) وطبعا تراس عشان تستمتع باطلالة البحر والقرية مزودة بخدمات متعددة لضمان راحتك منها: •حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد وكل دة بمقدم 69 الف بس والباقى بالتقسيط المريح الحق دلوقتي واحجز وحدتك بفيو ساحر جدا كلمنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774